Инфекционист призвал россиян "меньше шататься по городу" из-за коронавируса

Россиян призвали "меньше шататься по городу" из-за коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев считает, что людям нужно "меньше шататься по городу" из-за коронавирусной инфекции.

- Людям надо поменьше шататься по городу, а то полные торговые центры людей, ходят без масок, несмотря на то, что их штрафуют, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Малышев заявил об этом, отвечая на вопрос о том, как можно снизить уровень заболеваемости коронавирусом в стране.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 31 299 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 892 980 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6712 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2345 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1911 случаев. Также за сутки было зафиксировано 986 летальных исходов. Еще 21 670 пациентов выписали из больницы.