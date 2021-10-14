Вакцинированный президент Финляндии ушел на самоизоляцию после встречи с заболевшим ковидом главой Латвии

Вакцинированный президент Финляндии ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным ковидом главой Латвии. Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинистё отменил 14 октября ряд важных встреч и переговоров, в том числе встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, и ушел на самоизоляцию, сообщили в Канцелярии президента.

13 октября он контактировал с главой Латвии Эгилсом Левитсом. Встреча Ниинистё и Левитса произошла в шведском городе Мальмё на форуме, посвященном холокосту. Вскоре стало известно, что у президента Латвии сданный ранее тест на коронавирус дал положительный результат.

Сообщается, что Саули Ниинистё полностью вакцинирован от COVID-19. Тем не менее президент Финляндии решил уйти на самоизоляцию и сдать тест на коронавирус.

Ранее на kp.by сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин, который вакцинировался от коронавируса в апреле 2021 года, готов пройти ревакцинацию в те сроки, которые определят ему медики.