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В мире14 октября 2021 12:31

Президент Латвии Эгил Левитс заболел коронавирусом

Экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат накануне встречи с новым президентом Эстонии
Юлия Хвощ
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Президент Латвии Эгил Левитс

Президент Латвии Эгил Левитс

Фото: REUTERS

Президент Латвии Эгил Левитс накануне встречи со своим эстонским коллегой Аларом Карисом сдал экспресс-тест на коронавирус и получил положительный результат. Информация об этом появилась на сайте латвийского радио и телевидения LSM.lv.

Встреча двух президентов должна была состояться 14 октября, но из-за наличия COVID-19 у Левитса принимать нового главу Эстонской республики с официальным визитом в Рижском замке будет председатель сейма Инара Мурниеце.

Глава государства Эгил Левитс в преддверии встречи с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции. Левитс прошел тест вечером 13 октября по возвращении из Швеции. Сегодня он пройдет ПЦР-тест, сообщает его канцелярия, – сообщает агентство.

Сообщается, что Левитс лично позвонил президенту Эстонии, объяснил ситуацию и попросил перенести встречу на более поздний срок. Карис, для которого визит в Латвию – первая зарубежная официальная поездка в новой должности, согласился встретиться со спикером сейма.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин провел некоторое время на самоизоляции, поскольку в окружении главы государства заболели те, кто принимает участие в обеспечении его работы.

В декабре 2020 года коронавирусная инфекция была выявлена у президента Франции Эмануэля Макрона, он находился на самоизоляции в течение семи дней.