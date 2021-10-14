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Общество14 октября 2021 17:37

Минюст признал иноагентом АНО по защите прав человека "Якутия - наше мнение"

Она была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр иноагентов
Наталья Смирнова
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Ведомство дополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Ведомство дополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст России расширил список СМИ-иноагентов. В него попала некоммерческая организация по защите прав человека "Якутия - наше мнение". Как сообщается на сайте министерства, она была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр иноагентов.

Согласно российскому законодательству, указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство юстиции России в пятницу, 8 октября, дополнило реестр СМИ-иноагентов девятью журналистами и тремя компаниями.