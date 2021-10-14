Минюст признал иноагентом АНО по защите прав человека "Якутия - наше мнение"

Ведомство дополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст России расширил список СМИ-иноагентов. В него попала некоммерческая организация по защите прав человека "Якутия - наше мнение". Как сообщается на сайте министерства, она была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр иноагентов.

Согласно российскому законодательству, указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство юстиции России в пятницу, 8 октября, дополнило реестр СМИ-иноагентов девятью журналистами и тремя компаниями.