Минюст включил в список иноагентов еще девять журналистов и три компании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст включил в список иноагентов еще девять журналистов и три компании

Министерство юстиции России в пятницу, 8 октября, дополнило реестр СМИ-иноагентов девятью журналистами и тремя компаниями.

В список включены журналисты Галина Арапова (директор Центра защиты прав СМИ*), Татьяна Вольтская («Радио Свобода»*), Андрей Захаров (корреспондент «Русской службы BBC»), Екатерина Клепиковская («Север.Реалии»*), Роман Перл (журналист издания «Настоящее Время»*), Евгений Симонов (международный координатор коалиции «Реки без границ»), Елена Соловьева (The New Times), Даниил Сотников (телеканал «Дождь»*), Елизавета Сурначева («Проект»**), сообщается на сайте Минюста.

Кроме того, реестр пополнили компании МЕМО, Mason G.E.S. Anonymous Foundation(США) и Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 ведомство внесло в список иностранных агентов издание «Медиазона»* его и главного редактора Сергея Смирнова*.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что закон об иностранных агентах в России не отменят, так как он необходим для сдерживания влияния западных партнеров через агентов на территории страны.

*Организации и лица, признанные в России СМИ-иноагентами

** Внесено в список нежелательных организаций