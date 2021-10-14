Токийский суд начал слушания по делу против Ким Чен Ына за пропаганду

Cуд Токио начал слушаний по делу против Ким Чен Ына за пропаганду Фото: REUTERS

Суд Токио начал слушания по делу против северокорейского лидера Ким Чен Ына. Истцами выступили пять человек, которые поверили пропаганде о счастливой жизни и переехали в Северную Корею.

Программа репатриации корейцев действовала с 1959 по 1984. За это время страну покинули почти 90 тысяч этнических корейцев, которые оказались в Японии, когда Корея была японской колонией. Некоторые из них регулярно сталкивались с дискриминацией в Японии, поэтому поверили пропагандистским обещаниям властей Северной Кореи о лучшей жизни.

В качестве компенсации истцы требуют от Ким Чен Ына 500 млн иен (больше 4,5 млн долларов).

Сейчас рассматривается вопрос о том, может ли этот иск быть признан действительным, исходя из международного права, гарантирующего "суверенный иммунитет" для других стран, сообщают японские СМИ. Решение будет объявлено 23 марта.

Ранее Ким Чен Ын в ходе своего выступления по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) призвал руководителей на всех уровнях "служить людям как богу", поскольку именно народ определяет социалистическое строительство в стране. В своей речи в воскресенье, 10 октября, – день, когда страна отмечает 76-ление с момента создания ТПК, глава государства подчеркнул, что одним из своих приоритетов власти КНДР должны сделать улучшение условий жизни граждан Северной Кореи.