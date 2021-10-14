Читатели Daily Express посмеялись над идеей Евросоюза разместить армию у границ России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Читатели британского таблоида Daily Express посмеялись над планами Евросоюза разместить свою армию у границ России. Пользователи оставили под статьей на эту тему множество ироничных комментариев, в которых выразили мнение, что это вряд ли когда-то случится.

Автор статьи писал, что Евросоюз рассматривает возможность отправки военной миссии на Украину для противодействия "российской угрозе". По мнению журналиста, это может повлиять на политику, которую ведет президент Владимир Путин. Однако читатели не согласились с ним. Их цитаты приводит РИА Новости.

Один из пользователей пошутил, что Путин уйдет на пенсию к тому времени, как ЕС осуществит свои планы. Другой ответил, что эта идея опасна для кого угодно, но не для президента РФ.

"Что они собираются делать, когда приедут туда? Путин, наверное, в ужасе", - оставил ироничный комментарий один из читателей.

Как ранее писал сайт kp.ru, жители Великобритании обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти их страну от топливного кризиса, который сложился в Европе. Дискуссия о том, что российский лидер мог бы помочь британским гражданам, развернулась под статьей таблоида Daily Mail.