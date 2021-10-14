Изрезанный шредером рисунок Бэнкси продан за рекордные 25,4 млн долларов

Рисунок Бэнкси "Любовь в мусорном баке" Фото: REUTERS

Картина андеграундного художника Бэнкси, ставшая всемирно известной после перформанса с уничтожением шредером, была продана на аукционе в Лондоне. Рисунок ушел с молотка за рекордные для работ автора деньги - 25,4 миллиона долларов.

Аукцион с торгами за произведения современного искусства прошел в столице Великобритании в четверг, 14 октября. Его провел аукционный дом Sotheby's, пишет ТАСС.

Напомним, произведение искусства, изначально названное “Девочка с шаром”, стало известно всему миру в 2018 году, когда “самоуничтожилось” сразу после продажи за 1,1 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Лондоне. В тот день, как только картина ушла с молотка, ее начал уничтожать встроенный художником в нижнюю часть рамы измельчитель бумаги. Это стало неожиданностью для всех присутствующих и нового владельца картины в том числе.

После перформанса со шредером картина стала называться “Любовь в мусорном баке”. Если сравнивать с изначальной стоимостью рисунка, он стал дороже более чем в 23 раза.