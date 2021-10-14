В сборной России рассказали, что не замечали жестокости за биатлонисткой, подозреваемой в ритуальном убийстве подростка

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева. Фото: спортивная школа "Раменское"

В сборной России по ачери-биатлону прокомментировали задержание трехкратной чемпионки по этому виду спорта Марии Корнеевой. Она подозревается в ритуальном убийстве 15-летнего Романа, тело которого было найдено в четверг, 14 октября, около деревни Земенки Рязанского района.

Старший тренер сборной Владимир Матвеев признался, что все, кто знал Корнееву, в школе от случившегося. По его словам, спортсменка никогда не отличалась жестокостью.

"Отказываемся верить в то, что такое могло произойти. Для нас это действительно шок, потому что я никогда бы не сказал, что Мария обладает какой-либо жестокостью, мы ее знаем с другой стороны", - рассказал Матвеев ТАСС.

По его словам, Мария была хорошей спортсменкой, но в последнее время стала терять интерес к ачери-биатлону. Какой девушка была в личной жизни Матвеев не знает.

Как ранее писал сайт kp.ru, смерть подростка, которого разыскивали с 8 октября под Рязанью, наступила от насильственных действий, а на его теле следователи обнаружили следы попыток нарисовать ножом оккультный символ. Вместе с Марией Корнеевой задержаны ее сожитель и отчим погибшего подростка Владислав Цикунов. Предполагается, что все они были в сговоре.