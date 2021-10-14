Мастер спорта России по ачери-биатлону может быть причастна к ритуальному убийству подростка под Рязанью

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева. Фото: спортивная школа "Раменское"

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева была задержана под Рязанью. Ее подозревают в ритуальном убийстве 15-летнего Романа, тело которого было найдено в четверг, 14 октября, около деревни Земенки Рязанского района.

Смерть подростка, которого разыскивали с 8 октября, наступила от насильственных действий, а на его теле следователи обнаружили следы попыток нарисовать ножом оккультный символ. Вместе с Марией Корнеевой задержаны ее сожитель и отчим погибшего подростка Владислав Цикунов. Предполагается, что все они были в сговоре.

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники, отчим Цикунов на допросе признался, что смерть подростка стала случайностью - Корнеева должна была только нарисовать на спине мальчика пентаграмму, но случайно убила его в процессе.

Как ранее писал сайт kp.ru, в поселке учхоза Стенькино местные жители не верят в ритуальное убийство 15-летнего Романа. Они считают, что таким образом убийцы пытаются разыграть невменяемость.