Американского миллионера Роберта Дёрста приговорили к пожизненному заключению за убийство подруги

В сентябре коллегия присяжных заседателей признала 78-летнего Роберта Дёрста виновным в убийстве третьей степени Фото: REUTERS

В четверг, 14 октября, суд Лос-Анджелеса вынес приговор по делу американского миллионера Роберта Дёрста, обвиняемого в убийстве его близкой подруги Сюзан Берман в 2000 году. 78-летний магнат, владеющий несколькими офисными зданиями в центре Нью-Йорка, приговорен к пожизненному заключению, сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, во время вынесения приговора знаменитый подсудимый хранил молчание. Он не произнес ни слова, даже его адвокаты не пытались просить судью смягчить наказание своему подзащитному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, миллионер Роберт Дёрст был арестован в 2015 году после того, как во время съемок документального фильма о себе самом случайно признался в серии убийств.

В сентябре этого года коллегия присяжных заседателей признала его виновным только в одном убийстве, поскольку следствию не удалось доказать причастность магната к остальным преступлениям.