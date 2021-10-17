Приговоренный в США к пожизненному заключению миллионер Дёрст заболел коронавирусом

В сентябре коллегия присяжных заседателей признала 78-летнего Роберта Дёрста виновным в убийстве третьей степени Фото: REUTERS

Американский миллионер Роберт Дёрст, которого на этой неделе суд в Лос-Анджелесе приговорил к пожизненному заключению за убийство его близкой подруги Сюзан Берман в 2000 году, заболел коронавирусом и сейчас находится в больнице.

По словам адвоката Дика де Герина, еще во время оглашения приговора в четверг, 14 октября, его 78-летний подзащитный уже очень плохо себя чувствовал, «с трудом дышал, с трудом общался». Возможно, именно поэтому Дёрст, как писал kp.ru, хранил молчание во время вынесения приговора и не сказал ни слова.

«Он выглядел хуже, чем я его когда-либо видел», - поделился адвокат с газетой Los Angeles Times.

Напомним, как писал сайт kp.ru, известный магнат Роберт Дёрст, владеющий несколькими офисными зданиями в центре Нью-Йорка, был арестован в 2015 году после того, как во время съемок документального фильма о себе самом случайно признался в серии убийств.

В сентябре этого года коллегия присяжных заседателей признала его виновным только в одном убийстве, поскольку следствию не удалось доказать причастность магната к остальным преступлениям.