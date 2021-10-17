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Экономика17 октября 2021 10:06

Россия экспортировала вакцин более чем на 700 млн долларов с начала 2021 года

Страна отправила за рубеж свыше 362 тонн препаратов для прививок
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Экспорт российских препаратов для вакцинации растет

Экспорт российских препаратов для вакцинации растет

Фото: Олег ЗОЛОТО

С января по август 2021 года Россия отправила на экспорт 362,5 т вакцин по коду ("прочие вакцины для людей") общей стоимостью 713,7 млн долларов, сообщает РБК со ссылкой на сведения Федеральной таможенной службы.

При этом объемы поставок в летний период выросли, следует из представленных данных. Так, если с января по май поставки на экспорт составили 159 т на 303,6 млн долларов, то с июня по август – 203,6 тонны на 410 млн долларов.

Наибольшие объемы поставок зафиксированы в Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику. На них приходится свыше 60% экспортируемой вакцины в денежном отношении.

Отметим, что по коду "прочие вакцины для людей" проходит абсолютное большинство поставок вакцин. Исключение составляют вакцины от гепатита B и краснухи, которые выделены в отдельные категории.

Как ранее писал сайт kp.ru, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал расширить информационную кампанию по вакцинации от коронавируса в России.

По его словам, властям необходимо следить за использованием препаратов от COVID-19, чтобы они "не лежали на складах мертвым грузом".