Медведев призвал расширить информационную кампанию по вакцинации от коронавируса в России Фото: РИА Новости

В России проводится недостаточная информационная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции, считает заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

«В России необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации от коронавируса», – заявил он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта и признания российских вакцин за границей.

Как отметил замглавы Совбеза РФ, российским властям необходимо следить за разумным использованием препаратов от COVID-19, чтобы они «не лежали на складах мертвым грузом». Он призвал сбалансировать остатки вакцин для их применения внутри страны и поставок на зарубежные рынки.

По словам Медведева, переговоры о признании сертификатов о вакцинации российским препаратами в мире идет медленно. Как подчеркнул лидер партии «Единая Россия», некоторые страны признают российские вакцины избирательно, что также тормозит процесс признания ковид-сертификатов.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России зафиксирован новый максимум по количеству смертей от коронавирусной инфекции – 936 летальных случаев – и новых случаев заражения COVID-19 с начала 2021 года – 27 550 заболевших.