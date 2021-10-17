Журналисты уличили американскую телеведущую в невнимательности к ответам Путина Фото: REUTERS

Американская телеведущая Хэдли Гэмбл во время интервью с президентом России Владимиром Путиным проявила невнимательность к ответам главы государства, в некоторых моментах даже не дослушивая переводы его ответов.

На это обратил внимание ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. «Журналистка даже не дослушивала перевода, из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», – сообщил корреспондент в эфире «Россия 1».

По словам Зарубина, российский лидер в беседе с Гэмбл не пользовался услугами переводчика, поскольку сам хорошо владеет английским языком.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пленарного заседании «Российской энергетической недели» Путин поспорил с американской журналисткой об объемах поставок газа в Европу. В ходе этого разговора он отметил, что Гэмбл «красивая женщина, симпатичная», но отказывается понимать то, что ей пытается объяснить президент.

Напомним, за кулисами форума политик посоветовал американке, которой Россия после Абу-Даби показалсь холодной, теплее одеваться.