Путин поручил рассмотреть возможность увеличить кешбэк за турпоездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа, — говорится в тексте документа.

Также глава государства поручил рассмотреть возможность снижения НДС для туротрасли.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть возможность распространения "дальневосточной ипотеки" на врачей и учителей, который проработали в ДФО не менее пяти лет. Доклад об этом необходимо представить до 1 ноября 2021 года. Ответственным был назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

До этого глава государства поручил рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в 1 миллион рублей на покупку жилья жителям ДФО за третьего и последующих детей. Согласно предложению главы государства, выплата должна быть произведена "при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство".