Путин поручил изучить вопрос о выплате 1 млн рублей многодетным семьям Дальнего Востока

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в 1 миллион рублей на покупку жилья жителям ДФО за третьего и последующих детей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно предложению главы государства, выплата должна быть произведена "при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство".

Напомним, с 1 февраля 2022 года на 5,8% вырастет минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком. Также станет больше максимальный размер этого же пособия. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты на проекты бюджетов ФОМС, ПФР и ФСС. В документе говорится, что минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком будет составлять 7 493 рубля (сейчас - 7 083 рубля). Максимальный - 31 282 рубля (сейчас - 29 600 рублей). Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком составят для бюджета 169,5 млрд рублей.