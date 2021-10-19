Силуанов: Россия тратит на борьбу с коронавирусом 3,6 миллиарда рублей в день

Россия тратит на борьбу с коронавирусом 3,6 миллиарда рублей в день, сообщил Силуанов Фото: REUTERS

Россия тратит на борьбу с коронавирусной инфекцией около 3,6 миллиарда рублей ежедневно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, раньше в среднем власти направляли на борьбу с пандемией около 2 миллиардов рублей в день, но рост заболеваний заставил увеличить эти затраты.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 19 октября, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года, указав на рост заболеваемости коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал ее предложение, отметив, что данное решение является непростым, однако вынужденным и необходимым.

Кроме того, Голикова рекомендовала российским регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции, а также предложила работодателям перевести непривитых работников в возрасте старше 60 лет на удаленку сроком на месяц.