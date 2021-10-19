Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 19 октября, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

«Обращаемся к гражданам - нахождение на самоизоляции является абсолютно необходимым условием для того, чтобы не распространять заболевание. Это - очень сложные решения, которые мы предлагаем. Для нас, с учетом анализа эпидситуации, с учетом того как видим развивается ситуация в других странах, просим эти предложения поддержать и обратиться к главе государства», - заявила вице-премьер.

Голикова рекомендовала российским регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции. Вице-премьер призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации от коронавирусной инфекции, а также предложила работодателям перевести непривитых работников в возрасте старше 60 лет на удаленку на месяц. Кроме того, она

«По истечении 7 ноября мы предлагаем регионам страны аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней закрыты. Аккуратно - то есть введение qr-кодов, чтобы не допускать распространение коронавируса. Речь идет о кодах», - добавила она.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно, отметив, что данное решение является непростым. Он назвал это вынужденным и необходимым решением.

«Практика предыдущих ограничений показала эффективность мер. В этой ситуации надо действовать на опережение. С учетом сегодняшнего обсуждения прошу обобщить и доложить их завтра на совещании президента с правительств», - заявил он.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом, по состоянию на вторник, 19 октября 2021 года, общее число заразивших COVID-19 составило 8 060 752.