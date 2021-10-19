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Здоровье19 октября 2021 14:24

Голикова призвала работодателей перевести непривитых россиян старше 60 лет на удаленку

Вице-премьер предлагает перевести таких граждан на дистанционную работу на срок не менее 4 недель
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Голикова призвала работодателей перевести непривитых россиян старше 60 лет на удаленку

Голикова призвала работодателей перевести непривитых россиян старше 60 лет на удаленку

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 19 октября, вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала российским регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции, а также предложила работодателям перевести непривитых работников в возрасте старше 60 лет на удаленку сроком на месяц.

«Предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию», - заявила вице-премьер во вторник, 19 октября, на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года, указав на рост заболеваемости коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал ее предложение, отметив, что данное решение является непростым, однако вынужденным и необходимым.