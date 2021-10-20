Песков заявил, что Путин пока не планирует обращаться к россиянам по ситуации с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, планирует ли глава государства выступить со специальным обращением к гражданам в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. По словам официального представителя Кремля, на данный момент таких планов нет.

"Нет пока, как будет, мы сообщим", - ответил Песков на вопрос журналистов.

Стоит отметить, что в 2020 году президент Владимир Путин несколько раз выступал со специальным обращением к россиянам в период пандемии коронавируса. В ходе таких выступлений глава государства рассказывает о том, что власти делают для стабилизации ситуации, а также какие меры поддержки людям и бизнесу они планируют оказывать.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Голикова рекомендовала российским регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции.