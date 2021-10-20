К делу врачей-репродуктологов добавили еще шесть эпизодов продажи младенцев

Медиков обвиняют в продаже 24 детей, один из которых скончался Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет добавил к делу московских врачей-репродуктологов и главы медицинского центра еще шесть эпизодов продажи младенцев. Теперь все фигуранты дела обвиняются в продаже 24 детей, один из которых скончался.

Уголовное дело было возбуждено в 2020 году. С тех пор следователи установили, что под видом лечения бесплодия обвиняемые незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям. Предполагается, что покупателей младенцев врачи и сотрудники московской клиники находили сами. Всем фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас к делу добавились новые эпизоды. Стало известно еще о шести младенцах, которые могли быть рождены от суррогатных матерей и проданы иностранцам, пишет ТАСС. Отмечается, что все дополнительные эпизоды связаны с биологическими родителями из Филиппин.

Как ранее писал сайт kp.ru, женщина, в пандемию вынянчившая пятерых малышей для иностранцев, рассказала правду об этом бизнесе.