У острова Иводзима всплыли японские "корабли-призраки" времен Второй мировой войны

Фотографы смогли запечатлеть остовы 24 японских транспортных кораблей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В районе острова Иводзима в Тихом океане всплыли японские "корабли-призраки", потопленные во времена Второй мировой войны и после нее. Их подняло на поверхность после землетрясений, которые нередки для этого региона.

Как сообщает телесеть All Nippon News, фотографы смогли запечатлеть остовы 24 японских транспортных кораблей. Они лежат на вулканическом пепле Иводзимы, который является островом вулканического происхождения.

Этот остров также известен тем, что в 1945 году в ходе битвы за Иводзиму погибли более 20 тысяч японских военнослужащих и почти 7 тысяч американцев. Вооруженные силы США оккупировали Иводзиму до 1968 года и использовали захваченные корабли как волнорезы и для защиты от других судов.

Как ранее писал сайт kp.ru, КНДР во вторник, 19 октября, запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Это не осталось незамеченным южнокорейскими военными силами.