КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Точной информации о том, какой снаряд запустила КНДР, нет Фото: Александр СЫРЦОВ

КНДР во вторник, 19 октября, запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Это не осталось незамеченным южнокорейскими военными силами.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, КНДР запустила всего один снаряд. Никакой информации о том, что он из себя представляет, не приводится.

По данным береговой охраны Японии, это может быть баллистическая ракета. Ее обломки могут упасть в Японское море, в связи с чем озвучено предупреждение об опасности для рыболовных судов в этом регионе.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Корейской Народно-Демократической Республики осудили Совет безопасности ООН за обсуждение ракетных пусков Пхеньяном. Совбез ООН рассмотрел испытания ракет КНДР на заседании в пятницу, 1 октября. После этого Пхеньян обвинил организацию в «проявлении двойных стандартов».