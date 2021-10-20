Cенат Бразилии обвинил президенту Болсонару в совершении девяти преступлений

Жаир Болсонару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный комитет Сената Бразилии, расследующий последствия пандемии коронавирусной инфекции, обвинил президента страны Жаира Болсонару в совершении девяти преступлений в период пандемии. Речь идет о преступлениях против человечности и халатности, повлекшей смерть сотен тысяч людей, из-за его отказа бороться с COVID-19.

Отчет, представленный спецкомиссией Сената, уличает главу государства в намеренном искажении фактов о пандемии, преднамеренной задержке с закупкой вакцин от коронавируса и «пренебрежении» жизнями людей.

Отмечается, что жертвами распространения коронавирусной инфекции в Бразилии стали 600 тысяч человек, а заразились свыше 21 миллиона граждан. «Своим поведением правительство, которое было обязано действовать по закону, согласилось с гибелью миллионов бразильцев», - говорится в отчете спецкомиссии Сената.

В ходе расследования также предлагалось предъявить обвинения 67 другим людям и компаниям. В отчете также говорится о нынешних и бывших министрах, врачах, прописывающих неэффективные лекарства, и трех сыновьях Болсонару - сенатор Флавио, депутат Эдуардо и член совета Карлосу, которые, как заявляют в спецкомиссии, распространяли фейковые новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал протестных акциях против президента Бразилии на улицах крупных городах страны. Протестующие требовали импичмента главы государства. Плакаты касались жертв пандемии коронавируса, а также задержек в закупках вакцин от COVID-19.