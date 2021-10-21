Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 10:43

Суд Москвы запретил продажу 61 смартфона Samsung в России

Это произошло из-за дела против сервиса Samsung Pay
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (20)Комментарии (20)(20)
Московский суд запретил продажу 61 смартфона Samsung

Московский суд запретил продажу 61 смартфона Samsung

Фото: Евгения ГУСЕВА

Арбитражный суд Москвы запретил ввоз в Россию 61 модели смартфонов Samsung, включая Samsung Galaxy Z Flip.

Напомним, сервис электронных платежей Samsung Pay находится под угрозой запрета на территории России из-за обвинений в незаконном использовании технологий. Московский Арбитражный суд удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. Эксперты выяснили, что в Samsung Pay используются технологии, правами на которые владеет "Сквин СА". Суд запретил их использование корейской фирмой.

В июле суд запретил использовать устройства, включающие в себя Samsung Рау. Дополнительное решение содержит в себе список из 61 модели от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Суд согласился, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей".