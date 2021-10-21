На Украине возбудили уголовное дело после драки экс-солиста «Ляписа Трубецкого» на концерте

Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок Фото: Алексей БУЛАТОВ

После драки экс-солиста «Ляписа Трубецкого» Сергея Михалка на концерте в Полтаве украинская полиция открыла в отношении него уголовное производство по статье «Хулиганство». Музыканту грозит штраф в размере от 8,5 тысячи гривен (немного больше 320 долларов США) или лишение свободы на срок до пяти лет.

«Открыто и расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство». Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, ему грозит штраф от 8500 гривен, либо ограничение свободы до пяти лет», - сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, чьи слова приводит издание «Сегодня».

Напомним, как писал сайт kp.ru, концерт в Полтаве проходил в среду, 20 октября. Как позже рассказали очевидцы произошедшего, во время своего выступления Сергей Михалок заметил, что один из зрителей задремал во время концерта и начал высмеивать его, а потом позвал мужчину на сцену, где сначала обругал человека, а потом разбил ему нос.