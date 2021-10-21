Солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок избил фаната за то, что тот задремал на его концерте

Солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок оскандалился на концерте в Полтаве - он избил зрителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок во время концерта в Полтаве 20 октября подрался с одним из зрителей. Инцидент попал на видео.

Пользователь форума yaplakal.com под ником spamerr рассказал, что был очевидцем драки. По его словам, Сергей Михалок заметил, что один из зрителей задремал во время концерта и начал высмеивать мужчину, а потом позвал его на сцену.

«Охране приказал пропустить чтоб тот спел или сыграл что-нибудь», - рассказывает spamerr.

Мужчина поднялся на сцену, причем у него в руках была гитара. Но спеть зрителю ничего не удалось. Михалок потребовал, чтобы тот показал билет и возмущался, что мужчина попал на концерт «на шару».

Зритель предложил артисту деньги, но тот возмутился еще больше.

-Ты пришел сюда на нелюбимого артиста? Че ты мне деньги суешь? У тебя билет есть? Че ты дрожишь?

-Мне сейчас здесь … дадут, - объяснил зритель.

-Тебе … дам я! – заявил Михалок, схватил мужчину за одежду и ударил головой так, что тот упал навзничь.

Оба участника инцидента использовали нецензурные выражения.

Ударив зрителя, Михалок рвался в зрительный зал. Возможно, хотел «разобраться» с кем-то еще, но охранник остановил его.

«Итог у мужика разбит нос, после концерта видели его на улице возле зала. Остался неприятный осадок после концерта», - пишет очевидец.

Поразмяться с фанатами Сергей Михалок рвется уже не в первый раз. В 2015 году kp.ua рассказывала, как Михалок избил зрителя, который показал ему средний палец. Кстати, это было тоже во время сольника в Полтаве.