Ниже нуля: В Москву идет похолодание

Москвичей предупредили о похолодании Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующая неделя в Москве начнется с похолодания, причем понедельник, 25 октября, будет самым холодным днем на неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщил синоптик в беседе с ТАСС, 25 октября столбики термометров не поднимутся выше двух-четырех градусов, а ночью температура будет минус один-два градуса, в Московской области – до минус шести. Вильфанд сказал, что понедельник обещает быть самым холодным в течение ближайших десяти дней.

Уже со вторника, 26 октября, дневная температура начнет постепенно расти – ожидается пять-семь градусов. В среду, 27 октября, температура установится на отметке шесть-восемь градусов, а в четверг поднимется до 13 градусов. Впрочем, уже к выходным вновь похолодает, отметил эксперт.

Кроме того, синоптик дал совет автомобилистам. По его словам, московским водителям уже можно переходить на шипованную резину.

Как писал сайт kp.ru, ранее Вильфанд предупредил москвичей о мокром снеге и порывситом ветре в предстоящие выходные.