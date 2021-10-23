Москвичам пообещали мокрый снег 23-24 октября 2021

Москвичам пообещали мокрый снег на выходных Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие выходные москвичей ожидает некомфортная погода, характеризующаяся мокрым снегом и порывистым ветром, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В воскресенье, 24 октября, температура значительно упадет и составит от ноля до пяти градусов. В Москве и столичном регионе выпадет снег и мокрый снег, а также пройдут дожди. Порывы ветра будут до 15 метров в секунду, рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

Влажный воздух, осадки и ветер создадут ощущение минусовой температуры, отметил специалист. По словам Вильфанда, на выходных дневная температура поднимется максимум до семи-девяти градусов, в Подмосковье – до пяти.

Как писал сайт kp.ru, ранее Вильфанд предупредил об ощутимом похолодании в центральной части России и первых снежных осадках. Метеоролог призвал не радоваться первому снегу, поскольку он быстро растает.