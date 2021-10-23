Умерла Татьяна Бестаева, звезда "Тени забытых предков"

Татьяна Бестаева. Фото: скриншот видео

На 85-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева. Об этом сообщила глава пресс-службы Государственного академического театра имени Моссовета Татьяна Горина.

- Она (Татьяна Бестаева) скончалась сегодня утром после продолжительной болезни, — цитирует Горину ТАСС.

Бестаева родилась 13 июня 1937 года в Грузинской ССР. В кино дебютировала в 1958 году главной женской ролью Лены в музыкальном фильме "Матрос с "Кометы". Также среди ее наиболее популярных работ — фильмы "Тени забытых предков" и "Семь стариков и одна девушка". В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1990 - Народной артистки РСФСР.

Ранее умер актер Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в фильме "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона". Артист скончался в возрасте 73 лет от последствий коронавируса, сообщает киностудия "Самарафильм". Уточнялось, что у актера оторвался тромб. Евграфова, предположительно, похоронят на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.