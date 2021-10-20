Умер Виктор Евграфов, исполнитель роли Мориарти в фильме про Шерлока Холмса

Актер Виктор Евграфов Фото: кадр из фильма

Умер актер Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Артист скончался в возрасте 73 лет от последствий коронавируса, сообщает киностудия «Самарафильм».

Умер Виктор Иванович Евграфов – самый главный Мориарти мирового кинематографа…Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после «короны», – сказано в сообщении, размещенном в сообществе киностудии в «ВКонтакте».

Уточняется, что у актера оторвался тромб. Евграфова, предположительно, похоронят на «Аллее актёров» самарского городского кладбища.

Виктор Евграфов окончил ГИТИС в 1976 году, после чего начал сниматься в кино. Артист играл Ленинградском театре юного зрителя и параллельно проходил обучение в конно-спортивной школе. Наиболее известен Евграфов по роли профессора Мориарти в «Приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», снятых киностудией «Ленфильм». Помимо актерской карьеры, он работал каскадером.