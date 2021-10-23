Умер Валентин Гапонцев, российский ученый и миллиардер

Валентин Гапонцев. Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

На 83-м году жизни умер российский бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на сына предпринимателя Дениса.

Сообщается, что бизнесмен скончался в Соединенных Штатах Америки. По предварительным данным, причиной смерти стала продолжительная болезнь. На протяжении нескольких лет Гапонцев боролся с онкологическим заболеванием.

Валентин Гапонцев родился 23 февраля 1939 года в Москве. Бизнесмен был основателем международной корпорации IPG Photonics, контролирующей 80 % мирового рынка волоконных лазеров большой мощности. Гапонцев с состоянием в 2,8 миллиарда долларов занимал 54 место в рейтинге 200 богатейших предпринимателей России по версии Forbes.

В 2018 году Минфин США внес Гапонцева в санкционный список, после чего россиянин обратился в суд, так как считал действия ведомства необоснованными. В 2019 году Валентин Гапонцев и американский Минфин урегулировали судебный спор, подписав мировое соглашение.