Хинштейн опроверг информацию об изменении правил доступа к мессенджерам в России

Александр Хинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн опроверг сообщения об изменениях правил доступа к мессенджерам в России. По словам парламентария, сегодня, 23 октября, были внесены лишь правки к уже действующему закону, а они не окажут никакого влияния на работу мессенджеров.

- Никаких инноваций сегодня не происходит. Речь идет о новом постановлении правительства, которое касается закона, вступившего еще в 2018 году в силу, — сказал депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Правительство России признало утратившим силу постановление от 27 октября 2018 года о правилах идентификации пользователей в мессенджерах и опубликовало новый, аналогичный предыдущему документ. В постановлении говорится, что с марта 2021 года все работающие на территории России мессенджеры обязаны запрашивать у пользователей номер телефона. После этого они должны уточнить эту информацию у оператора связи. В течение 20 минут оператор должен подтвердить или опровергнуть достоверность номера. В зависимости от этого пользователю разрешат или запретят передачу сообщений. Новый документ аналогичен предыдущему за исключением пары формулировок.