В МИД заявили, что НАТО вновь действует по схемам холодной войны

НАТО вновь действует по схемам холодной войны, сообщили в МИД РФ Фото: REUTERS

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс вновь живет по схемам холодной войны.

- НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую "угрозу с Востока", — сказал заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала НТВ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что силы НАТО постепенно стягиваются к границам России после призывов Германии применить военное сдерживание Москвы. Подобные маневры могут закончиться нехорошо для Германии и Европы, о чем в Берлине должны знать, отметил министр. Как заявил Шойгу, безопасность Европы должна быть общей, и здесь не могут не учитываться интересы России. Он также напомнил, что план сдерживания Североатлантического альянса в Афганистане обернулся катастрофой.