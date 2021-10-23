Шойгу заявил о стягивании войск НАТО к границам России Фото: Министерство обороны РФ

Силы НАТО постепенно стягиваются к границам России после призывов Германии применить военное сдерживание Москвы, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам», – сказал глава российского Минобороны.

Подобные маневры могут закончиться нехорошо для Германии и Европы, о чем в Берлине должны знать, отметил министр. Как заявил Шойгу, безопасность Европы должна быть общей, и здесь не могут не учитываться интересы России. Он также напомнил, что план сдерживания Североатлантического альянса в Афганистане обернулся катастрофой.

«Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», – подчеркнул министр.

Как писал сайт kp.ru, накануне министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что альянс должен быть готовым применить против России оружие, если угроза от Москвы будет нарастать.

Ранее президент России Владимир Путин назвал угрозой военное присутствие НАТО на Украине.