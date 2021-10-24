Рейтинг Байдена рекордно упал за девять месяцев президентства

Президент США Джо Байден теряет сторонников Фото: REUTERS

Нынешний глава Белого дома разочаровал избирателей быстрее, чем предыдущие десять президентов США: всего за девять месяцев Джо Байдена на посту главы государства его рейтинг упал на рекордные 11,3% – с 56% до 44,7%, сообщает газета Telegraph со ссылкой на результаты исследований американского института общественного мнения Gallup.

Издание отмечает, что это самое стремительное падение уровня популярности американского лидера со времен Второй мировой войны. Ранее обладателем «рекорда» по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й президент США Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1%. А вот падение рейтинга предшественника Байдена – Дональда Трампа, как указывает газета, за девять месяцев президентства составило всего 4,4%.

К слову, как писал сайт kp.ru, соцопросы в начале сентября показали, что сложившаяся в Афганистане после вывода войск США ситуация повысила популярность Трампа среди американцев.