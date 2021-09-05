Ситуация в Афганистане повысила рейтинг Трампа в США

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Ситуация в Афганистане повысила рейтинг бывшего президента США Дональда Трампа, и если бы новые выборы главы государства в Америке состоялись сейчас, он обошел бы своего преемника Джо Байдена с перевесом в один процент – п47% против 46%.

Об этом свидетельствуют опроса общественного мнения, проведенного частным университетом Колледж Эмерсон в Бостоне (штат Массачусетс). Так, за ныне действующего президента готовы отдать голоса 60% респондентов из числа сторонников Демократической партии, 39% опрошенных предпочли бы в 2024 году увидеть в Белом доме кого-нибудь другого. Трамп же может заручиться поддержкой 67% республиканцев, передает ТАСС.

Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября, в нем приняли участие около 1,2 тысячи зарегистрированных американских избирателей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп неоднократно критиковал Байдена за вывод войск из Афганистана и говорил, что это войдет в историю как одно из величайших поражений США, призывал его «извиниться перед Америкой за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские», и немедленно подать в отставку.

Между тем, сам Байден, выступая из Белого дома, заявил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

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