Госдеп США ждет от Анкары разъяснений по поводу высылки американского посла из Турции

Госдепартамент США в курсе сообщений о намерении Анкары выслать американского посла из Турции Фото: REUTERS

Вашингтон в курсе сообщений о том, что Анкара намеренна объявить персонами нон грата и выслать послов десяти стран, в том числе американского, теперь ожидает разъяснений от министерства иностранных дел Турции.

Об этом заявил журналистам официальный представитель госдепартамента США, когда его попросили прокомментировать ситуацию.

«Мы знаем об этих сообщениях и ждем ясности от МИД Турции», - приводит слова сотрудника госдепа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 23 октября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что распорядился выслать из страны глав десяти зарубежных дипмиссий. Речь идет о послах США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу.

Послов этих десяти стран вызывали «на ковер» в турецкий МИД, где им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.