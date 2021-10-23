Эрдоган поручил выдворить из Турции послов десяти стран

Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган поручил выдворить из страны послов десяти стран. Речь идет о дипломатах из Соединенных Штатов Америки, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

- Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата, — сказал турецкий лидер во время выступления в городе Эскишехир, трансляция которого велась в Twitter главы государства.

Такое решение было принято после того, как дипломаты этих стран призвали освободить правозащитника Осману Кавалу. Послов вызвали в турецкое внешнеполитическое ведомство, где напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Напомним, Осман Кавала является известным турецким правозащитником и основателем культурного фонда Anadolu Kültür A , который занимается поддержкой проектов этнических и религиозных меньшинств, в том числе поднимает вопрос о примирении между турецким и армянским населением, а также о мирном решении курдского вопроса.