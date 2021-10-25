Минобороны России вручило ноту протеста военному атташе Германии

Причиной вызова стали высказывания руководства военного ведомства ФРГ о сдерживании России Фото: Иван МАКЕЕВ

Минобороны РФ в понедельник, 25 октября, вызвало военного атташе Германии в ведомство. Причиной стали высказывания руководства военного ведомства ФРГ о сдерживании России.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости "очень ясно дать понять Москве", что НАТО будет сдерживать Россию в балтийском и черноморском регионах. Для этого страны готовы, если понадобится, использовать даже ядерное оружие, заявила министр.

Как сообщили в Минобороны РФ, военному атташе Германии было указано на высказывания Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вручена нота.

"Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации", - сообщили в Минобороны РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское посольство в Латвии направило ноту в министерство иностранных дел страны из-за осквернения мемориального камня в Риге.