Захарова назвала недопустимыми заявления главы Минобороны ФРГ о сдерживании России

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает недопустимыми заявления главы Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости "очень ясно дать понять Москве", что НАТО будет сдерживать Россию в балтийском и черноморском регионах. Для этого страны готовы, если понадобится, использовать даже ядерное оружие, заявила министр.

Позже Минобороны РФ вызвало военного атташе Германии в ведомство. Ему была вручена нота.

- Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения или использования, или задействования... ядерного оружия, — сказала Захарова в эфире Соловьев Live.