Украина начала закупать медицинский кислород в Польше из-за остановки двух заводов

Медицинский кислород из Польши уже поступает в украинские больницы Фото: REUTERS

Украина начала закупку медицинского кислорода в Польше в связи с остановкой его производства на двух крупнейших заводах страны. Об этом глава национального Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью "Украинской правде".

"Связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", - отметил Ляшко.

По его словам, вопрос о поставках решили за один день. Несколько машин с польским кислородом уже развезли по больницам, уточнил министр здравоохранения Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виктор Ляшко пообещал президенту Незалежной Владимиру Зеленскому, что производство первой украинской вакцины от коронавирусной инфекции начнется в следующем году.

Он заявил, что в Харькове уже начался монтаж линии для производства "инактивированной вакцины против гриппа и COVID-19".