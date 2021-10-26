В Германии предсказали рост цен на газ из-за суровой зимы Фото: REUTERS

Цены на газ в Европе могут вновь вырасти, если зима выдастся суровой, заявил глава германской газонефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен.

«Цены могут пойти вверх, если зима будет очень суровой», – сказал Мерен во время телеконференции.

По его словам, несмотря на это, дефицита предложения на газовом рынке не будет.

Как писал сайт kp.ru, саммит Евросоюза поручил помочь потребителям и европейским компаниям из-за резкого роста цен на газ. Кроме того, Евросовет призвал изучить работу газового рынка из-за изменения стоимости голубого топлива.

Напомним, в четверг, 21 октября, президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, и это, по его мнению, является рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, российский лидер заявил, что увеличение поставок газа в Европу из России возможно.