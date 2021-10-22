Саммит Евросоюза поручил помочь потребителям и европейским компаниям из-за роста цен на газ

Евросовет призвал Еврокомиссию изучить работу газового рынка из-за роста цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы государств и правительств Европейского союза поручили Еврокомиссии и странам-членам оказать поддержку потребителям и европейским компаниям на фоне энергетического кризиса. Об этом говорится в заявлении лидеров стран Евросоюза, сделанного по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

«Евросовет поручает странам-членам и Еврокомиссии срочно наилучшим образом использовать набор инструментов для оказания краткосрочной помощи самым уязвимым потребителям и европейским компаниям, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах-членах», - говорится в заявлении.

Участники саммита также поручили Еврокомиссии и Совету Евросоюза разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы Евросоюза и обеспечению безопасности поставок энергоресурсов. Эти ведомства призвали «оперативно рассмотреть среднесрочные и долгосрочные меры, которые способствовали бы ценовой доступности для потребителей и компаний, повышению устойчивости энергосистемы ЕС и внутреннего энергетического рынка».

Отмечается, что Европейский совет рассмотрел недавний скачок цен на энергоносители, а также изучил влияние повышения цен на жителей и предприятия в период распространения коронавирусной. Напомним, в четверг, 21 октября, президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, и это, по его мнению, является рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, российский лидер заявил, что увеличение поставок газа в Европу из России возможно.