Путин назвал возможным увеличение поставок газа в Европу

Владимир Путин Фото: REUTERS

Увеличение поставок газа в Европу возможно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, уточнив, что если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку по газопроводу «Северный поток – 2», то Москва на следующий день готова начать поставку 17,5 млрд кубов газа.

«Если завтра будет разрешение от немецкого регулятора - послезавтра начнется. В общем объеме это - 55 миллиардов кубов. Если учесть, что дефицит составит 70, то 55 - это прилично. Как только труба вторая будет заполнена и получено разрешение - на следующий день начнем поставки», - заявил российский лидер, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

Глава государства заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, и это, по его словам, рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на проблему экологии. «Экологи должны сказать - Закрыть немедленно транзит газа через Украину!», - заявил он, напомнив, что выбросы СО2 там в 5,6 раза выше, чем при транзите через «Северные потоки – 2», при этом европейские страны просят увеличить поставки через Украину.

Напомним, цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа текущего года стоимость голубого топлива была около 515 долларов за тысячу кубометров, однако позже выросла более чем до 1900, а в последнее время составляет примерно 1000 долларов за тысячу кубометров. Как писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка стоимости газа.