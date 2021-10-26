Госдума поддержала заморозку накопительных пенсий до конца 2024 года

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии направляются на выплаты нынешним пенсионерам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Он был внесен на рассмотрение российским правительством.

Накопительная часть пенсии - это надбавка, которая накапливается из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. На накопительную часть пенсии идет 6% страховых взносов. Они до сих пор взымаются, но их накопление временно заморожено. С 2014 года эти деньги идут на выплаты пенсий россиянам, которые уже являются пенсионерами.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту о продлении заморозки накопительной части пенсии, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии.

Отмечается, что это не уменьшит объем пенсионных прав граждан, так как 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняются.

Как ранее писал сайт kp.ru, в правительстве снова задумались о реформе накопительной части пенсии. Минтруд попросил ПФР проработать несколько вариантов развития событий. В одном из них ведомство предлагает повысить ценз для единовременной выплаты обязательных пенсионных накоплений.