Сенатор Клишас призвал к исчерпывающим мерам по возвращению «скифского золота» из Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России необходимо прибегнуть к исчерпывающим мерам в ответ на решение суда Амстердама передать «скифское золото» Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Россия должна обжаловать его и пройти все инстанции, приняв исчерпывающий перечень мер», – сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

По словам сенатора, решение амстердамского суда «очевидно политическое».

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 октября, амстердамский апелляционный суд постановил передать «скифское золото» Украине. В ответ на решение суда в постпредстве Крыма при президенте России заявили, что РФ намерена подать кассационную жалобу.

Напомним, порядка двух тысяч золотых предметов из так называемой «скифской коллекции», предоставленные четырьмя крымскими музеями, были представлены на выставке в музее Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. После присоединения Крыма к России нидерландская сторона объявила, что не будет возвращать артефакты ни Киеву, ни Москве, пока нет вердикта судьи или специального соглашения между сторонами.

В декабре 2016 года голландский суд постановил передать экспонаты Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.