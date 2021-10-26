Россия обжалует решение амстердамского суда по «скифскому золоту» Фото: Архив "КП"

Россия намерена подать кассационную жалобу на решение суда Амстердама о принадлежности «скифского золота», рассказал заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

В беседе с ТАСС он сообщил, что апелляция в Верховный суд Нидерландов будет подана в ближайшее время. По его словам, над этим вопросом работает группа голландских юристов.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 октября, амстердамский апелляционный суд постановил передать «скифское золото» Украине.

Напомним, порядка двух тысяч золотых предметов из так называемой «скифской коллекции», предоставленные четырьмя крымскими музеями, были представлены на выставке в музее Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. После присоединения Крыма к России нидерландская сторона объявила, что не будет возвращать артефакты ни Киеву, ни Москве, пока нет вердикта судьи или специального соглашения между сторонами.

В декабре 2016 года голландский суд постановил передать экспонаты Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.