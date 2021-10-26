Роспотребнадзор напомнил, что подделка сертификата о вакцинации опасна для здоровья

В Роспотребнадзоре напомнили о незаконности покупки фальшивых сертификатов о вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Александр Горелов напомнил, что покупка фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции не только нарушает закон, но и представляет опасность.

- Тем, кто приобретает поддельные сертификаты о вакцинации, хочется напомнить, что это не только нарушение закона, но еще и опасно для здоровья. Сегодня вакцинация – это единственное, что спасает жизни. И покупая поддельный сертификат вместо того, чтобы защитить свое здоровье, вы рискуете новыми впечатлениями, эмоциями, своими планами, — цитирует специалиста РИА Новости.

Горелов призвал не рисковать своей жизнью и жизнью людей, покупая фальшивые сертификаты.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые якобы вакцинировались от коронавирусной инфекции «Спутником V» и заразились, имеют фальшивые сертификаты. По мнению ученого, публичные дела о покупке сертификатов являются лишь частью того, что происходит на самом деле. Гинцбург подчеркнул, что такие люди сначала тратят свои деньги, а потом заражаются и умирают от инфекции. Такие люди после покупки сертификата начинают думать, что действительно защищены от коронавируса, предположил специалист.